СКР возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Воронеже и Белгороде

После атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях СКР возбудил уголовные дела о терактах (ч.2 ст.205 УК РФ).

В ведомстве сообщили, что ВСУ атаковали российские города с помощью 15 дронов со взрывными устройствам. В результате ударов в Воронеже «повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов», сказано в Telegram-канале СКР. 19 мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, обратились с ранениями в больницу.

В Белгородской области два беспилотника ударили по зданию суда. Одна женщина пострадала, говорится в пресс-релизе СКР.

Сегодня об атаках на Воронежскую и Белгородскую области также сообщали губернаторы регионов. Минобороны заявляло, что в ночь на 15 июля силы ПВО сбили над Белгородской областью 32 беспилотника, а над Воронежской — 12.