ВСУ вновь ударили по зданию суда в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном ударе беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде. Предварительно, пострадавших нет.

«Еще один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Ранее сегодня по зданию суда Белгорода ударили два украинских БПЛА. Пострадала женщина, на одном из этажей здания произошел пожар.