Компания из Ростова планирует зарегистрировать бренд Labubu

Ростовская компания «Лого-и точка» подала заявку в Роспатент, чтобы закрепить за собой исключительные права на использование названия Labubu. Об этом сообщает издание panram.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Если ведомство удовлетворит запрос, фирма сможет легально производить и продавать под маркой Labubu игрушки, одежду, обувь, аксессуары и открывать специализированные магазины.

«Лого-и точка» не единственная компания решившая зарегистрировать популярный бренд, в июне подобную заявку подал донской производитель мармелада. Кроме этого российские производители начали борьбу за гибрид Чебурашки и Лабубу - «Чебубу», на который претендует даже «Союзмультфильм»

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Лого-и точка» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2022 году. Компания специализируется на выпуске одежды, сувениров и игрушек. Генеральным директором предприятия является Руслан Краснов.

Наталья Белоштейн