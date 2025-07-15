Дончанина будут судить за преступление 33-летней давности

В Ростовской области завершили расследование преступления, произошедшего 33 года назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантом стал 52-летний Адам Яхъяев. Его подозревают в том, что в 1992 году вместе подельниками (их уголовные дела выделены в отдельные производства) он проник в дом в хуторе Сазонов Каменского района. Угрожая хозяйке ножами, сообщники украли 1,5 тыс. руб. и убили 60-летнего супруга потерпевшей. Уголовные дела правоохранители возбудили по п. «а», «б», «в», «е» ст. 146 УК РСФСР (разбой), п. «а» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Дела с обвинительными заключениями передали в суд.

«Следователями продолжается работа, направленная на установление других соучастников преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Константин Соловьев