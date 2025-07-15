На пляже в Анапе не обнаружили новых выбросов мазута

На побережье Анапы с 11 по 15 июля новых выбросов нефтепродуктов не обнаружили. Мониторинг береговой линии ведется ежедневно, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты заменили 8 км защитных сетей у кромки воды в районе устья реки Можепсин в поселке Джемете. Там идут работы по сбору мазута со дна моря недалеко от берега. На этой территории также есть защитный вал, на котором обновляют полипропиленовые сети, работники снимают и отправляют на утилизацию грязные и расстилают новые.

Последний раз выбросы нефтепродуктов обнаружили 9 июля. Это произошло на участке побережья в поселке Джемете.

Алина Зорина