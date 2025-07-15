Новый офис врача общей практики в анапском селе Сукко откроется до конца года

Строительство нового офиса врача общей практики по Заповедной улице в анапском селе Сукко на сегодняшний день выполнено на 60%. Работы осуществляет специализированный застройщик «Легис» в рамках реализации договора о комплексном развитии территории. Ход работ проконтролировала временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэрии Анапы Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Офис врача общей практики в курортном селе Сукко будет двухэтажным. Всего в здании мини-поликлиники 640 квадратных метров. В настоящее время полностью завершен каркас, ведутся кровельные и штукатурные работы, а также осуществляется прокладка сетей канализации. На объекте ежедневно задействовано порядка 20 рабочих. Подрядчик заверил Светлану Балаеву, что строительные работы на медицинском объекте будут завершены в этом году.

Кроме того, в Сукко ведется строительство школы на 1100 мест по улице Мирной и детсада на 200 мест по улице Желанной. Работы по возведению образовательного учреждения в настоящее время находятся на стадии цокольного этажа. Площадь школы составит 25 тыс. кв. м, детсада — порядка 5 тыс. «квадратов». Договором КРТ предусмотрено последующее благоустройство территории.

После принятия нового генплана Анапы, разработанного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, на курорте возможен единственный вариант освоения территории, когда одновременно с жилыми домами возводится социальная инфраструктура. Село Сукко — один из примеров этой работы.

Василий Хитрых