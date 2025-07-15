В Ростовской области Госуслугами пользуются 66% жителей

Почти 2,5 млн жителей Ростовской области регулярно пользуются порталом Госуслуг, что составляет 66% от всех жителей региона, которым доступна эта возможность. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные и.о. министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Алексей Алехин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ежегодно наши земляки направляют больше 13 млн заявлений на оказание услуг в электронном виде»,— отметил врио министра.

Господин Алехин добавил, что регион занимает третье место в стране по объему сети многофункциональных центров (МФЦ), состоящей из 86 офисов, 320 подразделений и почти 1,4 тыс. окон приема-выдачи документов, через которые ежегодно подается около 5 млн заявлений.

Наталья Белоштейн