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Жителя Адыгеи будут судить за нападение на полицейского

В Адыгее местный житель предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 июня 2025 года. Житель Кошехабльского района не выполнил законное требование сотрудника полиции и напал на него. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина

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