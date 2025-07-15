Жителя Адыгеи будут судить за нападение на полицейского

В Адыгее местный житель предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 июня 2025 года. Житель Кошехабльского района не выполнил законное требование сотрудника полиции и напал на него. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина