Мусоровозы вывезли льготы

Восемь регионов РФ получили новую спецтехнику для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), впервые приобретенную по программе льготного лизинга, сообщили в компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). В «Росагролизинге», который выступает оператором программы, отмечают, что при сумме заявок на технику на 8 млрд руб. пока одобрены сделки и лимиты на 3,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иркутская, Курская, Тверская, Тамбовская, Челябинская области, Башкирия, Краснодарский и Пермский края получили новую технику для вывоза твердых коммунальных отходов по программе льготного лизинга от Минприроды, Российского экологического оператора и «Росагролизинга». Всего регионы получили 59 мусоровозов.

Программа заработала 28 апреля 2025 года (см. “Ъ” от 29 апреля). Она распространяется на бункеровозы, мусоровозы, самосвалы (ломовозы и мультилифты). Льготные условия, предлагаемые «Росагролизингом», включают аванс от 0% и ставку удорожания от 5,2% в год на пятилетний срок лизинга, что делает приобретение необходимой спецтехники доступным для региональных операторов.

Всего с момента запуска, по данным ППК РЭО, на покупку техники по льготной программе поступило 113 заявок из 26 регионов на закупку 649 машин.

«Современные мусоровозы — основа для обеспечения своевременного вывоза твердых коммунальных отходов и улучшения санитарной обстановки в населенных пунктах»,— отмечает вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Поставка мусоровозов в регионы по льготной программе — это практический вклад в повышение эффективности системы обращения с отходами»,— говорит замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.

Сейчас «Росагролизинг» продолжает прием заявок на льготный лизинг специализированной техники. «Программа новая не только для нас, но и в целом для отрасли, и механизм ее реализации только обкатывается, поэтому из всей техники в заявках на общую сумму свыше 8 млрд руб. на текущий момент одобрены сделки и лимиты на 3,3 млрд руб. на поставку 310 единиц техники, из которых уже переданы клиентам 59 машин стоимостью порядка 600 млн руб. При этом мы наблюдаем некоторый отложенный спрос со стороны операторов по обращению с отходами в ожидании дальнейшего снижения ставки ЦБ и формирования региональных бюджетов на приобретение техники»,— сказал “Ъ” гендиректор компании Павел Косов.

Напомним, с 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одной из его задач является формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Анна Королева