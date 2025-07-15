Дело о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ передали в другой суд

В Басманный районный суд Москвы поступили материалы дела против руководства ГК «Пикет» о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России. Такое решение принял Тверской райсуд, куда изначально передали дело. По данным "Ъ", решение связано с юридическим адресом одной из потерпевших структур Минобороны. Она зарегистрирована на Мясницкой улице, входящей под юрисдикцию Басманного суда.

На скамье подсудимых оказались гендиректор ГК Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и глава службы безопасности Михаил Кальченко. Первых двух обвиняют в мошенничестве и отмыве денег, последнего — только в мошенничестве.

По данным следствия, фигуранты присвоили порядка 2 млрд руб., выделенных Минобороны за поставку более 20 тыс. бронежилетов для участников спецоперации. Однако полученные средства защиты не соответствовали требованиям контракта. Из-за этого все деньги посчитали похищенными.

Предприниматели полностью признали вину и выдали следователям других участников аферы. Фигуранты также заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, из-за чего получат более мягкие приговоры. Виктория Антонова в прошлом году уже получила два года общего режима условно за незаконную банковскую деятельность.

Рассматривать материалы дела Тверской райсуд начал 2 июля. Первое заседание прошло накануне. Ранее сообщалось об аресте счетов и имущества третьих лиц, связанных с господином Есиповым.

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Никита Черненко