Бойцов СВО защищали как в страйкболе

Сегодня в Москве начнут судить трех бывших топ-менеджеров ГК «Пикет», обвиняемых в мошенническом хищении 2 млрд руб. при поставке участникам СВО негодных бронежилетов. Инкриминируемое им деяние предприниматели полностью признали, выдав следствию других участников аферы. Между тем из фабулы дела следует, что фигуранты фактически совершили государственную измену, одев военнослужащих в средства индивидуальной защиты, которые используют не в боевых условиях, а для игры в страйкбол или пейнтбол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовные дела в Тверском райсуде предстоит рассмотреть в двух заседаниях. Вначале перед судом предстанет гендиректор ООО «Группа компаний “Пикет”» Андрей Есипов, а затем — финдиректор ГК Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Главным следственным управлением Следственного комитета России они обвиняются в зависимости от ролей в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Фигуранты полностью признали свою вину, дав показания на целую группу сообщников, которые, в свою очередь, обеспечили заключение контрактов с чиновниками Минобороны за взятки или выступали посредниками в подкупе (ст. 291, 291.1 УК РФ).

Учитывая, что сами фигуранты заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела рассмотрят без исследования доказательств буквально за пару заседаний, а приговоры вынесут довольно мягкие.

Между тем источники “Ъ” рассказали, что действия фигурантов — это не что иное, как предательство в отношении участников боевых действий.

ГК «Пикет» специализировалась на строительстве, а после начала СВО занялась еще и продажей средств защиты — касок, бронежилетов и плитников. Причем ГК выступала посредником, предлагая продукцию других компаний, в том числе китайских. В 2022 году «Пикету» каким-то образом (сейчас следствие полагает, что за взятки) удалось заключить с Минобороны ряд контрактов на поставку в войска более 20 тыс. бронежилетов. Последние предполагались в том числе для индивидуальной защиты граждан, оказавшихся в вооруженных силах в рамках частичной мобилизации.

Говорят, что первые поставки более или менее соответствовали требованиям военных, но затем посредник в лице руководителей ГК «Пикет» предложил производителям снизить отпускные цены в обмен на объем закупаемой продукции, но получил отказ.

В дальнейшем вместо предусмотренных контрактами бронежилетов классов защиты БР4 и БР5, которые не должны пробиваться пулями 7,62 мм, выпущенными из автоматов и снайперских винтовок, солдаты и офицеры получили изделия с нулевым уровнем бронирования.

Об этом, отмечают источники “Ъ”, говорится в экспертизах, проведенных по уголовному делу. Фактически, отметил собеседник издания, речь идет о поставке под видом армейских бронежилетов изделий, которые обычно используются в страйкболе или пейнтболе, то есть в военно-спортивных играх. Сколько человек стали жертвами такой защиты или пострадали в результате ее использования, неизвестно. О подозрительных бронежилетах военные сообщили в департамент военной контрразведки ФСБ, а оттуда информация попала в следственные органы.

Уже в ходе разбирательства по делу выяснилось, что большую часть полученных от Минобороны средств фигуранты похитили и отмыли, вложив в иной бизнес, недвижимость и разместив на счетах в банках.

Так, согласно постановлениям Басманного райсуда, удовлетворившего ходатайства следствия об арестах активов, после сделок с военными Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей, 25% в ООО УК-53 КМ и 50% в ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью, почти 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75% в ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.

Предполагаемым участникам аферы также достались три участка земли в подмосковной Балашихе, два из которых — площадью 2,5 тыс. кв. м, а еще один — 2,2 тыс. кв. м. Предназначены они для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания автотранспорта. Кроме того, деньги были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Тульская» в Москве. Арест наложен и на 22 счета в различных банках, на которые поступили вырученные средства.

Эти активы будут направлены на погашение ущерба по уголовному делу — иск к фигурантам заявлен Минобороны. В рамках второго уголовного дела, о подкупе военных, пока, по данным “Ъ”, есть только фигуранты, обвиняемые в даче взяток. Судя по тому, что следствие затянулось, возможно, в итоге их обвинят в мошенничестве, установив, что посредники взяли деньги, чтобы отблагодарить чиновников, но оставили их себе.

Адвокаты фигурантов обвинение не комментируют.

В свою очередь, адвокат Александр Почуев, участвующий в защите участников боевых действий, отметил “Ъ”, что при «определенной следственной смекалке» фигурантов данного расследования вполне могут обвинить и в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По словам юриста, она может заключаться в планировании и оказании содействия противнику РФ при обеспечении военнослужащих некачественным снаряжением (теми же бронежилетами) при условии сговора с лицами, которые отвечают за снаряжение на передовой. При этом мотивы, которыми руководствовались обвиняемые (корыстные, политические, желание получить иностранное гражданство и прочее), влияния на квалификацию не оказывают. Однако для того, чтобы доказать умысел на совершение госизмены, следствие должно располагать, например, материалами переписки, переговоров, результатами негласных оперативно-разыскных мероприятий, фиксирующими момент сговора подозреваемого или обвиняемого в госизмене лица с представителем иностранного государства (агентом влияния или разведки).

Николай Сергеев