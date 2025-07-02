По делу о поставке некачественных бронежилетов Минобороны арестовано имущество

Тверской районный суд Москвы наложил арест на счета и имущество третьих лиц, связанных с гендиректором ГК «Пикет» Андреем Есиповым. Под арест попали жилые и нежилые помещения, башенный кран, погрузчик и доли в уставном капитале компании. Об этом сообщило «РИА Новости».

Господин Есипов обвиняется в мошенничестве и отмыве денег. Те же статьи вменяют финансовому директору ГК Виктории Антоновой. Еще одному фигуранту — начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко — предъявили обвинения только в мошенничестве.

Следствие считает, что сотрудники «Пикета» похитили средства, которые выделило Минобороны в рамках госконтракта на поставку бронежилетов. В результате компания поставила не менее 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.

Господина Есипов, госпожа Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников признали вину по делу. В прошлом году первых двух фигурантов уже приговорили к двум годам общего режима за незаконную банковскую деятельность. Сейчас они арестованы, господину Портянникову назначен домашний арест.

4 июня стало известно, что Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны и будет служить в батальоне по направлению беспилотников на Спецоперации. В декабре прошлого года ТАСС писало, что в рамках дела могут задержать сотрудников Минобороны.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Бронежилеты не защитили от СИЗО».

Никита Черненко