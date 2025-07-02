Бронежилеты не защитили от суда

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовных дел главы ГК «Пикет» Андрея Есипова и топ-менеджеров компании Виктории Антоновой и Михаила Кальченко. Первым двум вменяют в вину особо крупное мошенничество и отмывание денег, последнему — только мошенничество. По данным СКР, фигуранты присвоили около 2 млрд руб., заплаченных Минобороны за поставку 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных во время специальной военной операции (СВО). Виктория Антонова и Михаил Кальченко вину признали, их дело слушается отдельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Швейный цех по пошиву бронежилетов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Швейный цех по пошиву бронежилетов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы в течение двух дней, 1 и 2 июля, провел первые слушания по уголовным делам о хищении средств Минобороны при поставке бронежилетов. Сначала состоялось заседание по делу финдиректора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности фирмы Михаила Кальченко. Им инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а госпоже Антоновой — также легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В ходе следствия фигуранты вину признали.

Суд на заседании рассмотрел вопрос о продлении фигурантам меры пресечения. Гособвинитель Милана Дигаева ходатайствовала о том, чтобы оставить подсудимых под стражей.

Прокурор аргументировала это тем, что, осознавая тяжесть совершенного ими преступления, подсудимые, используя имеющиеся у них связи в различных государственных органах, могут каким-либо образом попытаться воспрепятствовать правосудию.

Обвиняемая Антонова довольно неожиданно заявила, что не возражает против удовлетворения ходатайства, с ней также оказался солидарен и ее сообщник Кальченко. Впрочем, назначенный ему адвокат, которая подменила на заседании защитника по соглашению Юлию Волоцкую, была против продления ареста. Она отметила, что расследование уже закончено и на протяжении всего его уголовного преследования господин Кальченко никак сотрудникам СКР препятствовать не пытался.

Кроме того, прокурор Дигаева попросила суд оставить под арестом и имущество фигурантов и их родственников. Виктория Антонова опять не стала возражать, а Михаил Кальченко на этот раз высказался против, но конкретизировать свою позицию не стал.

В итоге председательствующий на процессе судья Алексей Криворучко согласился с гособвинителем и удовлетворил оба ее прошения.

По аналогичному сценарию прошло заседание и по делу Андрея Есипова.

И на этом процессе обвинение поддерживает прокурор Милана Дигаева. Она также ходатайствовала о продлении подсудимому Есипову срока ареста на полгода, указав, что он может попытаться скрыться, надавить на свидетелей или препятствовать суду, и о сохранении ареста на имущество фигуранта на тот же срок. Подсудимый, как и ранее его предполагаемые сообщники, возражать на ходатайство гособвинителя не стал, заявив, что «является реалистом». Среди исследованных судом материалов были многочисленные грамоты и благодарности, полученные Андреем Есиповым, в том числе за содействие в выполнении целей СВО.

После заседаний адвокаты подсудимых от комментариев отказались.

Напомним, что, по версии следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России для реализации государственного контракта №22/1/П/СНБ/3. Соглашение было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО.

Однако, получив средства индивидуальной защиты, военные, как отмечают в ГСУ СКР, выяснили, что те не соответствуют требованиям контракта. В связи с этим все 2 млрд руб., выделенных на закупку некачественного товара, были признаны следствием похищенными.

Отметим, что в «большом» деле о хищении средств Минобороны также фигурируют сотрудники ГК Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, даче взяток (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Их уголовные дела пока не дошли до суда.

Для Виктории Антоновой это уже второй процесс. В октябре 2024 года приговором Симоновского райсуда столицы она была признана виновной в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и приговорена к двум годам условно. Вместе с ней приговор выслушали Андрей Есипов и еще один фигурант. Подробности дела не разглашались.

Ефим Брянцев