Губернатор Кубани назвал курорт с наибольшим количеством забронированных туров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью Life.ru о лидерстве Сочи среди курортов региона. По его словам, на город приходится 59% всех бронирований туров в Краснодарский край в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На Сочи приходится 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, на Геленджик — 19%, а на Анапу — 13%»,— заявил господин Кондратьев.

Глава региона отметил, что высокая загрузка популярных курортов подтверждает устойчивый спрос на отдых на юге России, несмотря на погодные и инфраструктурные сложности начала сезона.

В июле Сочи встретил 4-миллионного туриста в этом году. Ольга Русанова из Московской области, приехавшая с супругом и двумя сыновьями пяти и девяти лет, стала юбилейным гостем курорта.

На курорте единовременно находятся около 180 тыс. человек. Средняя загрузка санаториев и гостиниц по городу составляет 86,3%. По прогнозам, к августу показатель увеличится.

С началом июля в городе установилась стабильная теплая погода, что способствовало увеличению числа отдыхающих, особенно на пляжах. В связи с этим администрация усилила контроль за соблюдением санитарных норм в зонах массового отдыха, а также в заведениях общественного питания и на объектах потребительского рынка.

В летний сезон на курорте функционируют 180 пляжных территорий общей протяженностью около 41 км. Благоустроенные участки береговой линии способны одновременно разместить до 300 тыс. человек. На пляжах организовано звуковое оповещение с напоминаниями о санитарно-гигиенических нормах, а также размещены QR-коды, ведущие к видеороликам о профилактике ротавирусных инфекций.

Мария Удовик