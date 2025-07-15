FT: Трамп выступил за удары Украины по Москве, чтобы принудить Россию к миру

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля поддержал идею об ударах украинской армии по Москве и решил поставить необходимое для этого дальнобойное оружие. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. После этого американская сторона поделилась с украинскими коллегами списком потенциального вооружения, которое может быть поставлено Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Источники FT приводят цитаты из разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. «Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?»,— якобы спросил Дональд Трамп. По словам собеседников, Владимир Зеленский ответил: «Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие». О разговоре на эту тему сообщал и обозреватель The Washington Post.

Собеседники FT утверждают, что Дональд Трамп поддержал эту инициативу, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.

По данным FT, на прошлой неделе в Риме Владимир Зеленский получил от представителей Пентагона и посредников из стран НАТО список «ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине» не напрямую от США, а через третьи страны. Речь шла в том числе о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk или разрешении на использование для ударов по России ATACMS, которые уже есть у ВСУ.

Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме пообещал начать поставки Украине оружия, платить за которое будут европейские страны. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян