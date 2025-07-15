FT: Трамп выступил за удары Украины по Москве, чтобы принудить Россию к миру
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля поддержал идею об ударах украинской армии по Москве и решил поставить необходимое для этого дальнобойное оружие. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. После этого американская сторона поделилась с украинскими коллегами списком потенциального вооружения, которое может быть поставлено Украине.
Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
Источники FT приводят цитаты из разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. «Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?»,— якобы спросил Дональд Трамп. По словам собеседников, Владимир Зеленский ответил: «Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие». О разговоре на эту тему сообщал и обозреватель The Washington Post.
Собеседники FT утверждают, что Дональд Трамп поддержал эту инициативу, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.
По данным FT, на прошлой неделе в Риме Владимир Зеленский получил от представителей Пентагона и посредников из стран НАТО список «ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине» не напрямую от США, а через третьи страны. Речь шла в том числе о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk или разрешении на использование для ударов по России ATACMS, которые уже есть у ВСУ.
Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме пообещал начать поставки Украине оружия, платить за которое будут европейские страны. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время.
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