Гладков: пощады коррупционерам в Белгородской области не будет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона внимательно относятся к вопросам коррупции и усиливают контроль за нарушениями. Об этом он рассказал в эфире в эфире «СоловьевLIVE».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«К большому сожалению, этот процесс (коррупция.— “Ъ”) во время войны не останавливается, то же самое, что в мирное время. Максимальное внимание к этому вопросу есть и со стороны нашего правительства, и области. Всю информацию мы максимально оперативно передаем правоохранительным органам, а те уже принимают решения»,— сказал господин Гладков. Он пообещал, что со стороны правительства по определению не может быть компромиссов с теми, кто занимается коррупцией. «Если это доказано, если есть фактура, пощады с нашей стороны точно не будет»,— резюмировал губернатор.

В конце июня сотрудники УМВД по обвинению в мошенничестве арестовали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Следствие считает, что чиновник мог участвовать в похищении из бюджета 32 млн руб. при строительстве укреплений на границе с Украиной. На прошлой неделе Генеральная прокуратура РФ инициировала дело о взыскании с участников строительства фортификационных сооружений в Белгородской области почти 1 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж