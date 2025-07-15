На Дону единовременные выплаты усыновителям составили до 205,9 тысяч рублей

С начала 2025 года 120 семей получили единовременное пособие за усыновление детей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального отделения соцфонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Финансовая поддержка предоставляется опекунам и усыновителям. Работающие из них могут оформить пособие по беременности и родам, пояснили «Ъ-Ростов» в сообщении.

При усыновлении ребенка семье предоставляется единовременная выплата в размере 205,9 тыс. руб., базовый размер ежемесячной выплаты составляет 26,9 тыс. руб.

«Увеличенное пособие в размере 205,9 тыс. руб. полагается семьям, которые усыновили ребенка старше семи лет, братьев или сестер одновременно либо ребенка с инвалидностью»,— пояснили «Ъ-Ростов» в пресс-службе соцфонда.

Валентина Любашенко