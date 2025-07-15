На Ставрополье с учредителей фирмы «Монолит Агро Групп» взыскивают 64 млн рублей

Контролирующих лиц обанкротившейся ставропольской компании «Монолит Агро Групп» («МАГ») хотят привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 64,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о привлечении к ответственности подано в отношении учредителей фирмы Олега Абакумова и Игоря Гутникова в соответствии с законом о банкротстве.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Монолит Агро Групп» несостоятельным по иску ООО «Техноторг». Решение было принято 18 июля 2024 года. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований должника составила 27,3 млн руб. Конкурсным управляющим назначен Павел Козицкий, который является членом московской ассоциации СОАУ «Меркурий».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «МАГ» зарегистрировано в 2021 году в Михайловске Ставропольского края. Компания занимается оптовой торговлей машинами. Оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредители фирмы в равных долях (по 50% УК) — Олег Абакумов и Игорь Гутников. Выручка предприятия за 2023 год составила 1667 млн руб., убыток — 1,8 млн руб.

Тат Гаспарян