Ливень остановил трамваи и троллейбусы в Новосибирске

Сильный ливень привел к остановке общественного электротранспорта в Новосибирске. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным городской администрации, из-за высокого уровня воды временно остановилось движение трамваев на пересечении ул. Трикотажной и Авиастроителей, остановках «Адриена Лежена», «Фабричная» и «Лазурная», пл. Калинина, пересечении ул. Учительской и Народной. Троллейбусы не смогли продолжить движение на остановках «Автопарк», «ДК Кирова», а также на Красном проспекте и ул. Владимировской. Движение электротранспорта было возобновлено в 15:00.

По сообщению пресс-центра, вода затопила подвал одного из зданий на ул. Фасадной. Подтопления зафиксированы также в частном секторе на ул. 2-й Сухарной и Правый берег Ельцовки.

Как писал «Ъ-Сибирь», 14-15 июля штормовой ветер ударил по Новокузнецку в Кемеровской области и Чемальскому району в Республике Алтай. Это привело, в частности, к отключениям электроэнергии. Во вторник в Кызыле ливень затопил несколько улиц Вавилинского затона.

Валерий Лавский