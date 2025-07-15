Шторм привел к отключениям электроэнергии в Кузбассе и Горном Алтае

Очередной шторм прошел по Западной Сибири. На этот раз он задел юг Кемеровской области и Республику Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во втором по численности населения городе Кузбасса — Новокузнецке — после шквалистого ветра в ночь на 15 июля без электроэнергии остаются более 80 домов в поселке Форштадт. По данным мэра Дениса Ильина, первоначально без электроэнергии оказались 2,8 тыс. домов частного сектора, 56 многоквартирных домов, пять объектов жизнеобеспечения и пять социальных объектов.

«Из-за порывистого ветра в городе упало 11 деревьев. Сейчас не работают 12 светофорных объектов»,— добавил глава города.

В Республике Алтай 14 июля ураганный ветер в Чемальском районе повалил на автомобильную дорогу между селами Аскат и Аюла около 20 деревьев. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, электроснабжение в пяти населенных пунктах было восстановлено к утру 15 июля.

Валерий Лавский