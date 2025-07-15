Ростовский ЭРЗ освоил выпуск импортозамещающих деталей

Ростовский-на-Дону электроремонтный завод наладил собственное производство десяти видов комплектующих для электровозов «Ермак», что обеспечило предприятию финансовую экономию и создание дополнительных рабочих мест. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЭРЗ Фото: Пресс-служба РЭРЗ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», инженерная группа завода освоила выпуск пластиковых деталей для ремонта кабины локомотива, включая декоративные элементы. Для их производства на заводе создан новый участок ремонта обтекателей. Технологический процесс включает подготовку силиконовых форм и жидкого пластика, заливку материала, охлаждение и обработку. Готовые детали монтируются на локомотив.

Завод также начал восстанавливать бамперы и светоотражающие фильтры. Поступающие в цех детали проходят зачистку, обработку, шпаклевку, армирование, покраску и повторную установку на кабину электровоза.

«Освоение ремонта комплектующих и самостоятельный выпуск части необходимой продукции дает предприятию возможность развивать производственный процесс, не зависеть от контрагентов в части расходов на материалы и сроков исполнения работ, а также экономить на затратах»,— приводятся в сообщении слова директора Ростовского-на-Дону ЭРЗ Сергея Едрышова.

Валентина Любашенко