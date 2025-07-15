Водитель ВАЗ погиб в ДТП с тремя автомобилями на Кубани

В аварии с тремя автомобилями в Краснодарском крае погиб неустановленный водитель ВАЗ, также пострадал пассажир Nissan. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ДТП случилось около 09:50 на автодороге Кореновск — Тимашевск. 22-летний житель Крымского района, находившийся за рулем фургона «Газель», столкнулся с ВАЗ-2110, который ехал впереди. Легковушка выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan под управлением 64-летнего водителя. После удара машины загорелись.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии. На месте ДТП движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Алина Зорина