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На реконструкцию театра им. Чехова в Таганроге выделили 550 млн рублей

В театре им. А.П. Чехова в Таганроге начались ремонтные работы. На эти цели выделили более 550 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Театр является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Подрядчик укрепит фундамент здания, отремонтирует фасад и крыши, заменит внутренние коммуникаций, а также установит новые окна и двери. Кроме того, им предстоит восстановить шахту лифта и отремонтировать исторический паркет и сцены.

Работы должны завершиться в августе 2027 года.

Мария Хоперская

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