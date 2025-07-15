На реконструкцию театра им. Чехова в Таганроге выделили 550 млн рублей

В театре им. А.П. Чехова в Таганроге начались ремонтные работы. На эти цели выделили более 550 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Театр является объектом культурного наследия регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Подрядчик укрепит фундамент здания, отремонтирует фасад и крыши, заменит внутренние коммуникаций, а также установит новые окна и двери. Кроме того, им предстоит восстановить шахту лифта и отремонтировать исторический паркет и сцены.

Работы должны завершиться в августе 2027 года.

Мария Хоперская