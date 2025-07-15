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В Таганроге восстанавливают энергоснабжение на центральных улицах

Бригады энергетиков ПАО «Россети Юг» продолжают работать в круглосуточном режиме. За сутки в службу 112 города Таганрога поступило более трех тыс. звонков. Такое количество было связано с тем, что после завершения работ в Северном районе города, подача электроэнергии осуществлялась поэтапно. Об этом сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, в настоящий момент ведутся устранения технологических нарушений на линиях электроснабжения на улицах: Цветной, Дачной, К.Либкнехта, Шевченко, Щаденко, Ломоносова; пер. Машинный, Полевой, Смирновский, 16-й переулок.

Валентина Любашенко

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