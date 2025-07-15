Детский сад пострадал из-за падения БПЛА в Воронеже

В Воронеже из-за падения сбитого ночью БПЛА пострадало здание одного из детских садов. В нем посечены окна, сообщил мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, воспитанников временно переведут в соседние учреждения.

Ночью над Воронежем и тремя районами области уничтожили 12 БПЛА. В результате в областном центре пострадали 15 человек, еще одна мирная жительница получила ранение в «сельском районе». По последним данным губернатора Александра Гусева, 13 из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть подросток, у которого повреждено бедро.

В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа повреждены многоквартирный дом и несколько частных, бизнес-центр, ряд торговых объектов и автомобили. Сотрудники управ фиксируют разрушения, на местах работают оперативные службы. Перекрыты ряд центральных улиц и участок улицы Софьи Перовской.

Алина Морозова