В Воронеже из-за падения сбитого БПЛА перекрыли Петровскую набережную

После падения сбитого БПЛА в центре Воронежа оперативные службы перекрыли движение по участку улицы Софьи Перовской — от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Последствия атаки БПЛА в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава города также напомнил о перекрытии движения «на некоторых участках центральной части города». По его словам, из-за этого уже скорректировано движение общественного транспорта.

Ночью над Воронежем и тремя районами области сбили 12 беспилотников. В результате пострадали 16 человек: 15 в Центральном и Коминтерновском районах облцентра, один — в «сельском районе» области. 13 раненых госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии: один из пациентов в коме, у другого повреждены легкие.

Разрушения установлены в многоквартирном доме в центре города и в ряде частных, также пострадали торговые объекты и бизнес-центр, автомобили. Управы районов фиксируют ущерб.

UPD: воронежский футбольный клуб «Факел» сообщил, что сегодня его основной фан-шоп в центре города не работает.

Алина Морозова