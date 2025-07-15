В Нижнекамске и Альметьевске массовые мероприятия проходят в штатном режиме

В Нижнекамском и Альметьевском районах Татарстана не стали отменять массовые мероприятия, они проходят в штатном режиме. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службах районных администраций.

Ранее глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев сообщил, что было принято решение отменить все массовые мероприятия из-за частых попыток атаки беспилотниками. Господин Нуриев также рекомендовал местным жителям иметь при себе наличные средства из-за медленной скорости интернет-соединения.

Сегодня в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности в 03:46.

Диана Соловьёва