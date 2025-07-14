В Елабужском районе отменили все массовые мероприятия из-за частых налетов

В Елабужском районе Татарстана решили отменить все массовые мероприятия из-за частых попыток нападения беспилотников. Об этом рассказал глава района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.

«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — сообщил господин Нуриев.

Рустем Нуриев также рекомендовал татарстанцам иметь при себе наличные средства и по возможности использовать Wi-Fi из-за медленной скорости Интернета во время беспилотной опасности.

Ранее администрация Елабужского района решила перенести проведение музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге» и Всероссийской Спасской ярмарки на 2026 год.

15 июня в Елабуге погибли два человека и 12 пострадали после падения обломков беспилотника на здание завода.

Диана Соловьёва