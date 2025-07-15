В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

Сегодня утром на территории Татарстана был объявлен режим беспилотной опасности. Он начал действовать с 03:46. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

Ранее Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов заявил, что режим беспилотной опасности вводится, если обнаружены беспилотники, направляющиеся в сторону региона.

По данным Минобороны, ночью с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля над российскими регионами было уничтожено 55 БПЛА.

Диана Соловьёва