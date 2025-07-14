Глава Елабужского района рекомендовал жителям иметь наличные из-за частых налетов

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев рекомендовал местным жителям иметь при себе наличные средства из-за медленной скорости Интернета во время беспилотной опасности. Об этом господин Нуриев сообщил в своем Telegram-канале.

«Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения БПЛА на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения», — заявил Рустем Нуриев.

Татарстанцам также рекомендовали использовать бесплатный Wi-Fi. По словам главы Елабужского района, снижение скорости Интернета — временная, но необходимая мера для обеспечения безопасности.

При объявлении беспилотной опасности местным жителям рекомендуется направиться в укрытия. На промышленных предприятиях работает система оповещения.

15 июня в Елабужском районе Татарстана обломки БПЛА упали на здание завода, в результате погибли два человека и 12 пострадали.

Диана Соловьёва