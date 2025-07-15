В Ростовской области убрано почти 50% зерновых и зернобобовых культур

В Ростовской области обмолочено 47% уборочных площадей, собрано около 3,5 млн т. зерновых и зернобобовых культур. В уборке принимают участие все сельские районы Дона. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, районами – лидерами уборочной компании стали: Сальский – около 119,4 тыс. га, Зимовниковский – почти 93 тыс. га, Дубовский – более 89,7 тыс. га.

«В целом на сегодняшний день собрано почти 1,3 млн т. озимой пшеницы, почти 22 тыс. т. озимого и 78 тыс. т. ярового ячменя, более 136 тыс. т. гороха, также ведется уборка овса и тритикале»,– приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

В министерстве уточнили – регион обеспечит себя урожаем зерновых, в том числе семенным материалом и сможет экспортировать излишки. Одновременно с уборочными работами в хозяйствах ведется подготовка почвы под посев озимых культур под урожай 2026 года.

Валентина Любашенко