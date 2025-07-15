Ио начальника противопожарной службы Ростовской области назначили Александра Медведева

Исполняющим обязанности начальника Противопожарной службы Ростовской области назначили Александра Медведева. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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К обязанностям он приступил с 1 июля в соответствии с приказом.

Ранее Александр Медведев занимал должность заместителя начальника по материально-техническому снабжению.

Мария Хоперская