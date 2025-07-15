Над Крымом сбили два беспилотника

Над территорией Республики Крым уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего над регионами России сбили восемь беспилотников: шесть — над Белгородской областью и два — над Крымом. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили дежурными средствами ПВО в период с 10:00 до 11:00 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что шесть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря этой ночью. Всего над регионами России уничтожили 55 беспилотников.

Алина Зорина