В парке «Краснодар» открылось «Озеро с Ротондой»

В парке «Краснодар» открыли фонтан-ротонду с водным каскадом и светодиодной подсветкой, которую краснодарцы называют «Озером любви». Об этом рассказали представители парка в своем Telegram-канале.

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Новый объект расположен в зоне «Парк облаков». Водный каскад спускается сверху вниз, а с наступлением темноты включается разноцветная LED-подсветка.

Архитектурная композиция находится рядом с туалетом и строящимся кафе. Пресс-служба парка напомнила, что купание в фонтанах или водных объектах на территории парка «Краснодар» запрещено.

Ранее, 22 июня, в той же зоне «Парка облаков» открыли ландшафтную локацию. Она расположена на холме слева от Дубовой аллеи — одного из главных прогулочных маршрутов. Оттуда открывается панорамный вид на территорию парка и его окрестности.

В новой локации установили деревянные шезлонги, окруженные кустами роз и кронами робинии лжеакациевой (белой акации). В администрации парка уточнили, что древесина этого вида ценится за высокую плотность и устойчивость к гниению — ее традиционно используют в кораблестроении и производстве мебели с XIX века.

Парк «Краснодар», также известный как «Парк Галицкого» по имени его создателя бизнесмена и мецената Сергея Галицкого, открыли в 2017 году. За восемь лет его площадь увеличилась почти вдвое — с 22,7 более чем до 40 га. Комплекс располагается рядом с футбольной ареной, на которой выступает клуб «Краснодар», ставший в этом сезоне чемпионом Российской премьер-лиги.

Мария Удовик