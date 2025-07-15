Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тацинском районе введен карантин по повилике на площади 212 гектаров

На территории Зазерского сельского поселения Тацинского района введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сельском поселении обнаружен очаг карантинного растения — повилики, на общей площади 212,7 га.

Для борьбы с повиликой утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все