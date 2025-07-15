То ли пряник, то ли кнут

Можно ли считать последние заявления Дональда Трампа по России и Украине отражением некоей новой стратегии США? Этим вопросом сегодня задаются в Москве, Киеве, европейских столицах, да и в самом Вашингтоне. Создается ощущение, что американский президент пытается нащупать эффективную линию поведения — и в очередной раз откладывает решающий шаг. Трамп явно стремился оставить себе пространство для маневра. Он прекрасно понимает, что одним резким движением можно внезапно оказаться в роли Байдена, либо втянув страну в бесперспективную гибридную войну с Россией, либо стать свидетелем коллапса неприятного ему, но дружественного режима. Именно поэтому обострение он оставил на потом, а пока решил обойтись без «кнутов», ограничившись «пряниками» для всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

России хоть и обещаны санкции, но дана отсрочка 50 дней, которую вполне можно использовать для усиления переговорной позиции на поле боя. Киеву гарантированы оружейные поставки, в первую очередь столь необходимых ему комплексов Patriot. Европе продемонстрирована готовность США и дальше блюсти евроатлантическое единство, отмирание которого еще недавно обсуждалось как дело решенное. Движению MAGA указано на переход от альтруистической поддержки Украины к извлечению прибыли из экспорта вооружений. Наконец, республиканскому истеблишменту в Конгрессе послан сигнал — голос «ястребов» услышан, Трамп не собирается отказываться от радикальных сценариев давления на Москву.

На деле, однако, ни один из интересантов не получил полноценного удовлетворения. Кремль неоднократно давал понять, что любые попытки давления и ультиматумов заведомо деструктивны. Украина не получит того, что способно преломить ход боевых действий,— европейских ресурсов для этого вряд ли хватит. Европейцы не вполне довольны половинчатостью принятых Трампом решений. Неоконы в Сенате разочарованы тем, что им не удалось всучить Трампу свою «санкционную дубину». А основная масса трампистов, как показывают опросы, все еще скептически воспринимает «войну Байдена» и не понимает, что мешает их лидеру переключиться на более насущные проблемы.

Трампу, вероятно, и хотелось бы абстрагироваться от Украины, но на фоне скромных результатов на других направлениях ему нужны победы.

Избиратели, как и критики, все чаще поднимают вопрос о соответствии предвыборных слов делам — и приходят к неутешительным выводам. Война в Газе продолжается. Сделка с Ираном не состоялась, а эффективность ударов по его ядерным объектам вызывает сомнения. Жесткая тарифная риторика в отношении Китая сменилась компромиссами. Гренландия все еще датская, а канал — панамский. Ужесточение подходов к украинскому кризису на этом фоне выглядит не столько выверенным шагом, сколько попыткой отвлечь внимание электората от других неудач. Но долго маневрировать в таком стиле не получится, а 50 дней пролетят быстро. Что будет делать Вашингтон, если поставки оружия Киеву не изменят динамику на поле боя, а Москва сохранит непреклонность? Готовы ли США ввести вторичные санкции против Китая и развязать торговую войну с ним ради Украины? Об этих и других сложных материях Трамп предпочитает не задумываться. Американский лидер привык на кураже выпутываться из самых сложных ситуаций, но вновь затянувшийся украинский узел может оказаться слишком тугим и для «мастера сделок». Пока что разрубить его Трамп не решается, а невольно лишь затягивает еще сильнее.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ