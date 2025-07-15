Ростовская область экспортировала в Абхазию 49 тонн кормов и молока

С территории донского региона с 1 по 11 июля в Абхазию экспортировали 33,2 т кормов для непродуктивных животных и две партии готовой молочной продукции весом 16,5 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Партии кормов прошли необходимые исследования качества. Продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Нарушений требований ветеринарного законодательства также не выявлено.

Наталья Белоштейн