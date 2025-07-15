В Ростовской области стоимость мороженого выросла за месяц на 15%

В июне 2025 года средняя стоимость мороженого в Ростовской области достигла 124 руб. Это на 15% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщила «Деловая Газета Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Количество покупок в натуральном выражении уменьшилось на 2%, тогда как продажи в денежном выражении увеличились на 12%. Аналитики считают, что спрос на мороженое зависит от погодных условий. Кроме того, на рост продаж влияет активность туристов и развитие онлайн-продаж.

Мария Хоперская