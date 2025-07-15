Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд Республики Крым приговорил 53-летнего жителя Черноморского района к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го осужденный имел контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер. Он собирал данные о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны РФ. Фигурант отправлял куратору фотографии карт с отметками мест и голосовые сообщения с пояснениями.

Отмечается, что переданные им данные были достоверными и их могли использовать для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Деятельность крымчанина пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Помимо тюремного заключения, суд назначил обвиняемому меру наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года и штраф в размере 200 тыс. руб.

Алина Зорина