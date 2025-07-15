Предприятия Кубани на 24% увеличили выпуск фармацевтической продукции в 2025 году

Предприятия Краснодарского края, занятые в производстве фармацевтической продукции, за первые пять месяцев 2025 года отгрузили товаров на сумму 2,9 млрд руб., что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили изданию «Ведомости Юг» в региональном министерстве промышленной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Значительный рост также зафиксирован в сегменте производства медицинских инструментов и оборудования — отгрузки составили 760 млн руб., увеличившись на 71% в годовом выражении.

По данным на июнь, в регионе действуют 32 предприятия фармацевтической отрасли против 36 годом ранее. В числе ключевых игроков — Армавирская биологическая фабрика, «Южфарм» (Крымский район), завод инфузионных растворов «Стеритек» в Краснодаре, «Фитофарм» в Анапе, «Русс Арм Юг» в Лабинске и другие.

В сегменте производства медоборудования и инструментов число организаций остается стабильным — в 2025 году их, как и годом ранее, насчитывается 272.

Вячеслав Рыжков