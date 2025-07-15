За полгода в Новороссийске произошли 37 ДТП с повреждением имущества на 641 тысячу

В Новороссийске ведется системная работа по возмещению ущерба, нанесенного городской дорожной инфраструктуре в результате дорожно-транспортных происшествий. Как сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов, за первое полугодие 2025 года зафиксировано 37 таких случаев на общую сумму 641,5 тыс. руб.

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Среди инцидентов, приведших к порче муниципального имущества, указаны, в частности, повреждение нескольких секций ограждения на улице Советов, а также разделительного барьера на проспекте Дзержинского. Во всех этих случаях восстановление объектов было выполнено виновниками происшествий за свой счет.

По информации ведомства, еще семь участников ДТП по собственной инициативе и на личные средства привели в порядок поврежденные элементы инфраструктуры, включая дорожные знаки, ограждения и плиточное покрытие тротуаров.

Муниципальные власти намерены продолжить практику взыскания ущерба с виновников в судебном и досудебном порядке, направляя полученные средства в бюджет города.

Вячеслав Рыжков