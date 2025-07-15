Бастрыкин затребовал доклад о причине смерти 19-летней жительницы Ростова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки обстоятельств смерти 19-летней жительницы Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В эфире телевизионного проекта на федеральном канале вышел сюжет о смерти 19-летней жительницы города Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что обстоятельства гибели исследованы в рамках доследственной проверки, проведенной региональным следственным управлением СК России, родственники высказали доводы о возможном криминальном характере её смерти»,— говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Наталья Белоштейн