Бастрыкин затребовал доклад о причине смерти 19-летней жительницы Ростова
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки обстоятельств смерти 19-летней жительницы Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В эфире телевизионного проекта на федеральном канале вышел сюжет о смерти 19-летней жительницы города Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что обстоятельства гибели исследованы в рамках доследственной проверки, проведенной региональным следственным управлением СК России, родственники высказали доводы о возможном криминальном характере её смерти»,— говорится в сообщении.
Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.