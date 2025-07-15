В Крыму продали национализированного имущества на 2,2 млрд рублей

С начала 2025 года в Республике Крым продали на торгах национализированного имущества украинских чиновников и бизнесменов на сумму более 2,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вырученные с продажи средства поступили в бюджет Крыма. Всего продали 25 объектов.

По словам Владимира Константинова, средства направляются на развитие республики, а также на поддержку участников СВО и их семей.

Алина Зорина