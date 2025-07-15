На Дону договоров участия в долевом строительстве стало больше на 5,9%

В Ростовской области по итогам июня 2025 года зарегистрировано 1,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что больше на 5,9% по сравнению с майскими показателями. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на региональное управление Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июне 2025 года в Ростовской области на рынке первичной недвижимости было зарегистрировано порядка 1,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве, то есть на 5,9% выше относительно мая. При этом за год число сделок упало на 108,3%, в июне прошлого года было осуществлено 3,4 тыс. ДДУ. Всего в июне сделки с недвижимостью были зарегистрированы в 10 муниципальных районах Дона.

По данным Росреестра, в топе районов, где фиксируют наибольшее число сделок, вновь выделяют Ростов-на-Дону (1,3 тыс.), Аксайский район (201) и Батайск (58). При чем в донской столице оформлено 79,5% договоров от их общего количества по региону в прошлом месяце.

В большинстве сделок при приобретении недвижимости жители Ростовской области отдают предпочтение открытию эскроу-счетов, приводятся в сообщении слова представителей Росреестра.

Валентина Любашенко