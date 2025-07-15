На Кубани в июне выдали POS-кредитов на 522 млн рублей
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало существенное сокращение объема POS-кредитования в июне 2025 года. По данным организации, за месяц банки выдали 184,2 тыс. товарных кредитов на общую сумму 11,93 млрд руб., что на 58% меньше как по числу договоров, так и по объему выдач по сравнению с июнем прошлого года. В июне 2024 года было оформлено 436,7 тыс. кредитов на 28,66 млрд руб. На Кубани оформили более 8,3 тыс. кредитов на 522 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средний размер одного товарного кредита по стране за год уменьшился на 1 тыс. руб., составив 65 тыс. руб. против 66 тыс. руб. годом ранее. В месячном выражении рынок продемонстрировал умеренный рост: по сравнению с маем текущего года количество кредитов увеличилось на 4%, объем выдач — на 2%, несмотря на снижение среднего чека на те же 1 тыс. руб.
В совокупности за первое полугодие 2025 года россияне оформили 1,10 млн товарных кредитов на сумму 70,28 млрд руб. Против аналогичного периода 2024 года это на 62% меньше — тогда банки выдали 2,92 млн POS-кредитов на 183 млрд руб.
Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте в июне достигла 26,58%, показав рост по сравнению с маем, когда данный показатель составлял 25,88%.
Среди регионов по объему POS-кредитования лидируют Москва (1,26 млрд руб.), Московская область (888 млн руб.), Санкт-Петербург (554 млн руб.), Краснодарский край (523 млн руб.) и Свердловская область (354 млн руб.). Наиболее заметный прирост числа и объема кредитов за месяц зафиксирован в Москве — на 10 и 8% соответственно. Краснодарский край, несмотря на рост количества заявок на 4%, показал сокращение объемов на 2%.
Самые высокие средние чеки по товарным кредитам в июне наблюдались в Чечне (94 тыс. руб.), Тыве (83 тыс. руб.) и Москве с Якутией (по 78 тыс. руб.). В большинстве случаев это сопровождалось коррекцией вниз по сравнению с предыдущим месяцем.