В Новороссийске запланировано проведение учебных стрельб

Сегодня, 15 июля, в акватории морского порта Новороссийск в период с 09:00 до 13:00 проведут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Во время учений будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из установки с молов Военной гавани.

На время проведения учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные суда, спортивные парусные, надувные и для занятий спортом на воде. Запрещены также любые виды подводных работ, в том числе водолазные спуски с берега.

Алина Зорина