Площадь с фонтаном в центре Каменска-Шахтинского обновят в 2026 году

Новый плоскостной фонтан на центральном городском бульваре у ДК им. Гагарина в Каменске-Шахтинском обустроят в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По сообщению ведомства, до конца октября 2025 года администрация города должна подготовить дизайн-проект с учетом пожеланий жителей. Работы стоимостью 35 млн руб. будут проводиться по программе «Формирование современной городской среды».

Валентина Любашенко