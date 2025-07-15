В Госдуме напомнили об изменении даты отправки квитанции за ЖКХ в 2026 году

Срок предоставления квитанций за ЖКХ в России перенесут с 1-го на 5-е число месяца. Изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года, напомнил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, это поможет исключить задержки. Политик также считает, что нововведение станет шагом к созданию более «клиентоориентированной и прозрачной» системы, которая учитывает «реальные финансовые циклы и повседневную жизнь» россиян.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа месяца на 15-е. Этим же законом был сдвинут срок предоставления гражданам платежного документа. Ы государственной информационной системе ЖКХ также будут размещать данные об исполнительных производствах по делам о взыскании долгов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Часть россиян могут получить субсидии на оплату ЖКУ.