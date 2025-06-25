В Госдуме напомнили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Получить субсидии на оплату услуг ЖКХ могут россияне, чьи расходы на оплату этих услуг превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников военной операции на Украине, заявил «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он напомнил, что установленный законом норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи. Если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданину предоставляется субсидия. Для ее получения надо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или отделение соцзащиты по месту жительства. Нужно иметь паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение десяти рабочих дней.

Субсидию назначают на полгода, ее срок могут продлить. Господин Якубовский уточнил, что по закону регионы вправе устанавливать более низкий порог, чем 22%. Самые низкие пороги: в Москве — 10%, в Севастополе — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.

Президент Владимир Путин называл несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману граждан России. На модернизацию систем ЖКХ до 2030 года российские власти закладывают как минимум 4,5 трлн руб.