Томский избирком принял первые заявления самовыдвиженцев об участии в выборах

Первые самовыдвиженцы подали в территориальную избирательную комиссию Советского района заявления об участии в выборах депутатов городской думы Томска. Данные об этом занесены в базу ГАС «Выборы».

Директор ООО УК «Уют» Максим Забелин намерен избираться в одномандатном округе №20. Самозанятый Антон Исаков — в округе №6.

Господин Забелин является действующим депутатом муниципального парламента. Ранее он входил в состав депутатской «Группы местного самоуправления» вместе с Денисом Ярмошем. В марте 2025 года после прекращения депутатских полномочий господина Ярмоша группа была ликвидирована.

Голосование на выборах в гордуму пройдет 12-14 сентября. 27 депутатов избираются в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам. Как писал «Ъ-Сибирь», большинство парламентских партий уже утвердили списки своих кандидатов.

Валерий Лавский